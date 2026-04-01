आपकी बात: क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है?

क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को स्थान दिया जाए। स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु साहित्यिक उत्सवों और पुरस्कारों का आयोजन किया जाना चाहिए। डिजिटल माध्यमों और मीडिया में भी क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करने से इनका उपयोग बढ़ेगा। परिवार और समुदाय स्तर पर इन भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर भाषाई विविधता को सुरक्षित रखा जा सकता है। - मुरारी मिश्र, सूरत
क्षेत्रीय भाषाएं न केवल सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान देती हैं। इसलिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे सीखने की क्षमता बेहतर हो सके। रंगमंच, फिल्म, संगीत और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से इन भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा, सरकारी कार्य और न्यायिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग इनके संरक्षण में सहायक होगा। - शिवजी लाल मीना, जयपुर
बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से उनकी समझ और अभिव्यक्ति क्षमता बेहतर होती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं का उच्च शिक्षा में भी व्यापक उपयोग होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण साहित्य का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, जिससे भाषाई समृद्धि बढ़े। साथ ही लोक परंपराओं और लोक साहित्य का संरक्षण एवं अनुवाद आवश्यक है, ताकि सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके। - डॉ. श्रीकांत द्विवेदी, धार
क्षेत्रीय भाषाएं संप्रेषण का मूल आधार होती हैं, इसलिए इन्हें राजनीतिक मंचों और सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल करना जरूरी है। इससे भाषा का संरक्षण और विस्तार दोनों संभव है। विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने से बच्चे विषयों को बेहतर समझ पाते हैं। साथ ही, स्थानीय साहित्य, इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों में अपनी भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाया जा सकता है। - गणेश कुमार, बालोतरा
क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए परिवार और विद्यालय स्तर पर इनका नियमित उपयोग आवश्यक है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में दी जाए और मित्रों के साथ भी उसी भाषा में संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे प्राथमिक शिक्षा से ही क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करें, ताकि यह व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बन सके और समाज में इसका स्वाभाविक विस्तार हो। - आनंद सिंह राजावत, ब्यावर
क्षेत्रीय भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार है। इसे सशक्त बनाने के लिए घर-परिवार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक इसका उपयोग बढ़ाना होगा। जब नई पीढ़ी अपनी भाषा को गर्व और आधुनिकता के साथ अपनाएगी, तभी ये भाषाएं जीवंत और प्रभावी बनी रहेंगी। इस दिशा में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। - बिशना, चुरू
अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करना क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण का पहला कदम है। ये भाषाएं सरल और सहज होती हैं, जिससे लोग आसानी से संवाद कर पाते हैं और आपसी जुड़ाव बढ़ता है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने से उनकी समझ मजबूत होती है और वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इससे उनके कार्य-प्रदर्शन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली
क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनका दैनिक बोलचाल में प्रयोग जरूरी है। इसके साथ ही, क्षेत्रीय साहित्य के प्रकाशन और प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन भाषाओं को शामिल किया जाए और अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाए। इससे भाषा का दायरा बढ़ेगा और उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। - हुकुम सिंह पंवार, इन्दौर