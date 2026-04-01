आपकी बात: क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है?

क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को स्थान दिया जाए। स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु साहित्यिक उत्सवों और पुरस्कारों का आयोजन किया जाना चाहिए। डिजिटल माध्यमों और मीडिया में भी क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करने से इनका उपयोग बढ़ेगा। परिवार और समुदाय स्तर पर इन भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर भाषाई विविधता को सुरक्षित रखा जा सकता है। - मुरारी मिश्र, सूरत