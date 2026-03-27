Kota: दरा घाटी में जाम से मिलेगी जल्द राहत, रेलवे लाइन के नीचे बन रहा नया अंडरपास

दरा घाटी का संकरा मार्ग और रेलवे लाइन की वजह से यहां अक्सर यातायात बाधित होता है। दिनभर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन और संकरे रास्ते के कारण जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोग घंटों फंसे रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना हैं कि कई बार जरूरी कामों के लिए समय पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस नए मोखे के निर्माण से आने-जाने में आसानी होगी।