कोटा के ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, मजे-मजे में हो रही लाखों की कमाई

Real Life Motivational Story Of Influencers: युवाओं में अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने और कमाई करने का जुनून तेजी से बढ़ रहा है। पहले इन्फ्लुएंसिंग का चलन केवल बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन अब कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर जैसे शहरों के युवा भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर सफलता हासिल कर रहे हैं। ये युवा फैशन, फिटनेस, ट्रैवल, एजुकेशन और फूड जैसे क्षेत्रों में अपने-अपने अंदाज में कंटेंट बनाकर दर्शकों से जुड़ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के साथ कई युवा अब इसे एक स्थायी कॅरियर विकल्प के रूप में देख रहे हैं।