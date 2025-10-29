Kota: इंस्टाग्राम की दोस्त से मिलने आया और बना लिए संबंध, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठता रहा रकम

बाद में दोबारा रुपए की मांग करने पर पीड़िता ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी को जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।