कोटा

Kota: इंस्टाग्राम की दोस्त से मिलने आया और बना लिए संबंध, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठता रहा रकम

Rape And Threat Case: टीम ने आरोपी को जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 29, 2025

Instagram

Photo: Patrika

Rajasthan Rape News: कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने मंगलवार को बलात्कार के मामले में वांछित आरोपी मुशैद अहमद उर्फ सोयेल (21) निवासी झुंझुनूं हाल रिद्धी सिद्धी नगर बेनाड रोड जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपी पीड़िता से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर कोटा आया था। उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोबाइल और नकदी ऐंठ ली।

बाद में दोबारा रुपए की मांग करने पर पीड़िता ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी को जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

765 ग्राम डोडा चूरा सहित एक गिरफ्तार

वहीं कोटा के रानपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को 765 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि टीम ने नेशनल हाइवे के पास केबलनगर बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्ति पुखराज निवासी डांगीयावास जोधपुर को रोका।

तलाशी में उसके बैग से 765 ग्राम डोडा चूरा पाउडर बरामद हुआ। आरोपी के पास कोई अनुमति पत्र नहीं मिलने पर उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी से डोडा चूरा की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है।

Published on:

29 Oct 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: इंस्टाग्राम की दोस्त से मिलने आया और बना लिए संबंध, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठता रहा रकम

