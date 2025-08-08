सुख-सुविधाओं को छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूदे जैसलमेर के सागरमल गोपा, जिनकी स्मृति में जारी हुआ डाक टिकट

सागरमल गोपा ने अन्याय के खिलाफ कलम और संघर्ष दोनों से लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। शहीद सागरमल गोपा के भतीजे बालकृष्ण गोपा बताते हैं कि 3 नवंबर 1900 को एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे सागरमल गोपा के पूर्वज जैसलमेर में राजगुरु के पद पर रहे थे और उनके पिता अखेराज भी रियासत में कार्यरत थे। सुख-सुविधाओं से भरे जीवन के बावजूद उनके मन को देशवासियों पर हो रहे अत्याचार ने विचलित कर दिया।