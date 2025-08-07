मास्टर आदित्येन्द्र निर्धन बच्चों की पढ़ाई में लगाते थे वेतन की आधी धनराशि, पूरे परिवार ने ही लड़ी आजादी की लड़ाई

भरतपुर जिले में वर्ष 1939 का सत्याग्रह आन्दोलन 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन तथा 1947 का स्वतंत्रता प्राप्ति व बेगार विरोधी आन्दोलन आन्दोलन मास्टर आदित्येन्द्र के नेतृत्व में हुए। सरकार इन प्रयासों को कुचलना चाहती थी। 11 मई 1939 को सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत शहर के लक्ष्मण मन्दिर से हुई। गिरफ्तारियों का तांता लग गया। कुछ को डंडे मारकर छोड़ दिया। कुछ को कठोर कारावास की सजा दी गई।