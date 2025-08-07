जानें कौन है शोभाराम गहरवाल, जिन्होंने 11 साल की उम्र में टोली बनाकर नेताओं के पास पहुंचाई डाक और बनाए बम

अरावली नाग पहाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में शोभाराम ने रिवॉल्वर चलाना और टाइम बम बनाना सीखा। उन्हें क्रांतिकारियों तक वाराणसी , प्रयागराज, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे पगडंडियों और दुर्गम रास्तों में पैदल चलकर हथियार पहुंचाते और बम फोड़कर वापस लौट आते थे। इतिहासकार हरविलास शारदा ने शोभाराम की गिरफ्तारी पर अंग्रेज कमिश्नर के पास जाकर खरी-खोटी सुनाई। तब उन्हें छोड़ा।