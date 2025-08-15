राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा, 5 स्कूली बच्चे घायल

Bundi News: राजस्थान के बूंदी जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आज बड़ा हादसा हो गया। शहर के चिड़ौड़ रोड स्थित निजी स्कूल में 15 अगस्त के प्रोग्राम के दौरान अचानक फोर्सिलिंग गिरने से पांच बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में लाया गया।
जानकारी के अनुसार शहर के चित्तौड़ रोड स्थित सेटपॉल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा था। तभी अचानक छत की फोर्सिलिंग गिर गई। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई।
इस हादसे में 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल ट्विंकल, आदिश, सृष्टि, विदिशा और विनय को स्कूल के शिक्षक तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने घायल बच्चों का उपचार किया। हादसे की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन अस्पताल की ओर दौड़ पड़े।
हादसे के सूचना मिलते ही तहसीलदार अर्जुन सिंह, शहर कोतवाल भंवर सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से बात की। साथ ही घायल बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।