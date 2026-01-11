Bundi : मकान निर्माण पर लगी रोक के विरोध में टंकी पर चढ़ा युवक

युवक का कहना है कि 24 दिसम्बर से अब तक भी टीम द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं दी और नाहीं उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई रोक हटा रहे। इससे खफा हो युवक शनिवार दोपहर 12 बजे टंकी पर चढ़ गया। यह नजारा देख दुगारी के लोग भी मौके पर एकत्रित हो प्रदर्शन करते रहे।सूचना पर नैनवां थाने से एएसआई रमेशचंद मौके पर पहुंचे। युवक के टंकी पर चढ़ा देख व ग्रामीणों की भीड़ द्वारा प्रदर्शन देखकर उच्चाधिकारियों को सूचना दी तो पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा, तहसीलदार रामराय मीणा, देई थानाधिकारी कमलेश शर्मा भी जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण पर रोक हटाई जाए व मौके पर बुलाया जाए। ढाई बजे उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर भी दुगारी पहुंचे।