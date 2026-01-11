Bundi : मकान निर्माण पर लगी रोक के विरोध में टंकी पर चढ़ा युवक

भण्डेड़ा. आहत व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ा।
नैनवां. समीप के दुगारी गांव में उपखण्ड प्रशासन की ओर से मकान का निर्माण रुकवा दिए जाने के विरोध में दुगारी निवासी 35 वर्षीय युवक राजकुमार सैनी शनिवार को नैनवां रोड पर स्थित जलदाय विभाग टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढऩे का पता चलते ही दुगारी गांव के लोग युवक के समर्थन में उतरे आए। टंकी के पास पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। उपखण्ड अधिकारी की ओर से निर्माण कार्य पर लगाई रोक हटाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही युवक टंकी से उतरा।
दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक टंकी पर ही रहा।
अतिवृष्टि में युवक का मकान ढह गया था। वह ढहे अपने पट्टा शुद्धा भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवा रहा था। युवक ने छत लेवल तक मकान का निर्माण भी कर लिया था, इसी बीच युवक व मोहल्लेवासियों के बीच दरवाजे व जगह के लिए विवाद हो गया। मामला उपखण्ड अधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने 24 दिसम्बर को विवाद की जांच के लिए तीन अधिकारियों की टीम गठित कर मौका रिपोर्ट मांगी थी। तब तक युवक को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया था।
युवक का कहना है कि 24 दिसम्बर से अब तक भी टीम द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं दी और नाहीं उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई रोक हटा रहे। इससे खफा हो युवक शनिवार दोपहर 12 बजे टंकी पर चढ़ गया। यह नजारा देख दुगारी के लोग भी मौके पर एकत्रित हो प्रदर्शन करते रहे।सूचना पर नैनवां थाने से एएसआई रमेशचंद मौके पर पहुंचे। युवक के टंकी पर चढ़ा देख व ग्रामीणों की भीड़ द्वारा प्रदर्शन देखकर उच्चाधिकारियों को सूचना दी तो पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा, तहसीलदार रामराय मीणा, देई थानाधिकारी कमलेश शर्मा भी जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण पर रोक हटाई जाए व मौके पर बुलाया जाए। ढाई बजे उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर भी दुगारी पहुंचे।
उपखण्ड अधिकारी के पहुंचते ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन के साथ हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक ने समझाकर ग्रामीणों को शांत कराया।उपखण्ड अधिकारी ने पास ही स्थित पशु चिकित्सालय में ग्रामीणों को बुलाकर वार्ता की। उपखण्ड अधिकारी ने पहले ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर टीम गठित कर मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाकर आज ही निर्माण कार्य पर लगाई रोक को हटा दिया जाएगा। उसके बाद युवक टंकी से उतरा।
यह जांच समिति गठित की थी
उपखण्ड अधिकारी ने 24 दिसम्बर को मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर युवक राजकुमार सैनी के निर्माणाधीन मकान के गेट व जगह के विवाद की मौका स्थिति की जांच करने के लिए तीन अधिकारियों नैनवां के नायब तहसीलदार हरभजन मीणा, पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेन्द्रकुमार जैन व बांसी के कानूनगो गजानन्द मीणा की समिति गठित कर जांचकर मौका रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही विकास अधिकारी व नैनवां थानाधिकारी को भी जांच समिति की रिपोर्ट आने तक राजकुमार को निर्माण नही करने के लिए पाबंद किए जाने के निर्देश दिए थे।
जांच समिति से रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट मिलते ही निर्माण कार्य पर लगाई रोक हटा दी जाएगी। युवक से बात होने के बाद टंकी से उतर गया।
भागचंद रेगर, उपखण्ड अधिकारी, नैनवां
