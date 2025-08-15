Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: आजादी का जश्न… दिवाली जैसा नजारा, तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी पिंकसिटी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को जयपुर शहर आजादी के जश्न में रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 15, 2025

Independence-Day-celebration-in-Jaipur-2
Play video
राजस्थान विधानसभा में रंगीन रोशनी का नजारा। फोटो: दिनेश डाबी

जयपुर। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पिंकसिटी जयपुर को दीपावली की तरह सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को जयपुर शहर आजादी के जश्न में रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। शहर की प्रमुख सरकारी इमारतें और चौराहे तिरंगे के रंग में नहाए नजर आए।

जयपुर में राजस्थान विधानसभा भवन, राजस्थान हाईकोर्ट, सचिवालय और स्टेच्यू सर्कल पर विशेष डेकोरेटिव लाइटिंग की गई है। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल, अमर जवान ज्योति, विद्युत भवन, राजस्थान आवासन मंडल को दीपोत्सव की रोशनी से सजाए गए।

सरकारी इमारतों के साथ-साथ कई फ्लाईओवर्स और चौराहों को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा शहर आजादी के रंग में डूबा हुआ दिखाई दिया। शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर भी तिरंगे रंग की लाइटिंग्स ने माहौल को और देशभक्ति से भर दिया। लोग शाम होते ही रोशनी से सजे स्थलों पर पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आए।

डाकघरों में हुई तिरंगा रोशनी

भारतीय डाक विभाग जयपुर नगर मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर के प्रमुख डाकघर जयपुर जीपीओ, शास्त्रीनगर प्रधान डाकघर और जवाहर नगर डाकघर को तिरंगा रोशनी से जगमग किया गया।

तस्वीरों में देखें: जयपुर में दिवाली जैसा नजारा

Updated on:

15 Aug 2025 09:28 am

Published on:

15 Aug 2025 09:27 am

Jaipur: आजादी का जश्न… दिवाली जैसा नजारा, तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी पिंकसिटी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

