Jaipur: आजादी का जश्न… दिवाली जैसा नजारा, तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी पिंकसिटी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

सरकारी इमारतों के साथ-साथ कई फ्लाईओवर्स और चौराहों को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा शहर आजादी के रंग में डूबा हुआ दिखाई दिया। शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर भी तिरंगे रंग की लाइटिंग्स ने माहौल को और देशभक्ति से भर दिया। लोग शाम होते ही रोशनी से सजे स्थलों पर पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आए।