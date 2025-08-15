दादा ने बुना लाल किले के लिए पहला तिरंगा, बेटा-पोता दिल्ली में करते हैं मजदूरी, जानें आलूदा के बुनकर परिवारों की दास्तां

Independence Day Special: आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराए गए तिरंगे के लिए कपड़ा आलूदा (दौसा) गांव के चौथमल, रामसहाय व नानकराम महावर ने तैयार किया। इन भाइयों का न कभी सम्मान हुआ और न परिवार को आर्थिक प्रोत्साहन। बेेटे-पोते मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। खादी संस्थाओं से भी इन परिवारों को प्रोत्साहन नहीं मिला, यही वजह है आज आलूदा में गिनती के परिवार ही कपड़ा बुन रहे हैं।