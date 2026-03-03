छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी! अगले 4 दिनों में 3°C तक चढ़ सकता है पारा, दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले सात दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।