रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी! अगले 4 दिनों में 3°C तक चढ़ सकता है पारा, दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 03, 2026

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी! अगले 4 दिनों में 3°C तक चढ़ सकता है पारा, दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी! अगले 4 दिनों में 3°C तक चढ़ सकता है पारा, दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह(photo-patrika)

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले सात दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

CG Weather News: राजनांदगांव सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

प्रदेश में दिनभर मौसम शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं हुई और वर्षा के मुख्य आंकड़े निरंक रहे।

क्या कहता है सिनॉप्टिक सिस्टम?

मौसम विज्ञानियों के अनुसार पूर्वोत्तर बांग्लादेश और उससे सटे मेघालय से गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए विदर्भ तक फैले चक्रवाती परिसंचरण के ऊपर से गुजरने वाली द्रोणिका समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बनी हुई है। हालांकि इसका प्रदेश के मौसम पर फिलहाल कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।

अगले चार दिन बढ़ेगी तपिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में गर्मी का असर धीरे-धीरे और बढ़ेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभावित है, जिससे दोपहर के समय तेज गर्मी महसूस की जाएगी। फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

रायपुर का पूर्वानुमान

रायपुर में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का प्रभाव और स्पष्ट होगा, ऐसे में नागरिकों को दोपहर के समय धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

Updated on:

03 Mar 2026 08:54 am

Published on:

03 Mar 2026 08:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी! अगले 4 दिनों में 3°C तक चढ़ सकता है पारा, दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह

