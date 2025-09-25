जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद दोपहिया वाहनों के दाम हुए कम, 14,000 रुपए तक मिल रहा लाभ

CG News: जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद होंडा दोपहिया वाहन ने अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडलों की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की है। इस कदम से मांग में तेजी आई है। कंपनी के प्रमुख उत्पाद एक्टिवा और डियो पर कीमतों में औसतन 6,500 से 8,700 रुपए तक की कमी आई है। मोटरसाइकिल श्रेणी में एसपी125, यूनिकॉर्न और हॉर्नेट 2.0 जैसे मॉडलों पर 7,000 से 13,000 रुपए तक की राहत दी गई है।
प्रीमियम श्रेणी में एनएक्स 200 पर ग्राहकों को लगभग 14,000 रुपए तक का लाभ प्राप्त हो रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और भिलाई स्थित कंपनी के शोरूम्स में ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डीलरों का कहना है कि बिक्री में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो आने वाले हफ़्तों में और अधिक हो सकती है। बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान आगामी महीनों तक राज्य के टू-व्हीलर उद्योग में जारी रहेगा।