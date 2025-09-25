जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद दोपहिया वाहनों के दाम हुए कम, 14,000 रुपए तक मिल रहा लाभ

प्रीमियम श्रेणी में एनएक्स 200 पर ग्राहकों को लगभग 14,000 रुपए तक का लाभ प्राप्त हो रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और भिलाई स्थित कंपनी के शोरूम्स में ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डीलरों का कहना है कि बिक्री में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो आने वाले हफ़्तों में और अधिक हो सकती है। बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान आगामी महीनों तक राज्य के टू-व्हीलर उद्योग में जारी रहेगा।