CG Crime News: स्कूटी खराब होते ही बाइक सवारों ने युवती को बनाया निशाना, गले से सोने की चेन लूटकर फरार

घटना के तुरंत बाद महिला ने अपने भाई को सूचना दी और रास्ते में मिली पुलिस पेट्रोलिंग टीम को रोककर पूरी घटना बताई। पुलिस ने तत्काल आसपास घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।