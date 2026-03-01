24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Crime News: रिटायर्ड फौजी ने चलाई पिस्टल… युवक के पैर में गोली लगने से हुआ लहूलुहान, मची खलबली

Crime News: रिटायर्ड फौजी ने पिस्टल से युवक पर गोली चला दी। गोली सीधे युवक के जांघ पर जाकर लगी और युवक बुरी तरह से लहुलूहान हो गया, जिसे गंभीर हालात में बिलासपुर रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Mar 24, 2026

Crime News ( photo: patrika file)

Crime News ( photo: patrika file)

Crime News: जांजगीर-चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ब्यासनगर स्थित विकास नगर में सोमवार को गोलीकांड होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रिटायर्ड फौजी ने पिस्टल से युवक पर गोली चला दी। गोली सीधे युवक के जांघ पर जाकर लगी और युवक बुरी तरह से लहुलूहान हो गया, जिसे गंभीर हालात में बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, पामगढ़ थाना क्षेत्र के विकास नगर निवासी शैलेन्द्र साहू अपने साथियों के साथ हिमांशु किराना स्टोर के पास आकर गाली-गलौज कर रहा था। इस पर हिमांशु किराना दुकान के संचालक हिमांशु श्रीवास ने युवकों को दुकान के सामने लड़ने से मना किया तो उसी से युवक वाद-विवाद करने लगे। ऐसे में हिमांशु श्रीवास के भाई रिटायर्ड आर्मी सिग्नल कोर के हवलदार गुलशन श्रीवास ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से पहले हवाई फायरिंग की। इसके बाद भी युवक शांत नहीं हुए तो गुलशन ने दूसरी गोली चला दी।

गोली पकंज कश्यप के जांघ पर जाकर लगी और बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे पामगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां गंभीर हालात को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इधर गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीओपी प्रदीप सोरी, पामगढ़ टीआई सावन सारथी, मुलमुला टीआई पारस पटेल समेत थाना स्टॉफ पहुंचे थे और घटना स्थल का मुआयना किया और जानकारी ली। मामले में मुख्य आरोपी के साथ उसके सहयोगी भाई के घटना में हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर कुछ युवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

दोनों पक्ष के खिलाफ काउंटर केस दर्ज

आरोपी गुलशन श्रीवास, बंदूक से फायर हत्या करने के लिए नियत से हिमांशु श्रीवास जान से मारने के लिए तलवार लहरा रहा था। धारा 296.351(3) 115 (2) 3(5) 109 (1) धारा 25 ,27 अम्स एक्ट दूसरे पक्ष में शैलेन्द्र साहू, आकाश भैना, राजकुमार धीवर ये दिनों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। घायल पंकज कश्यप, एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया पुलिस की जांच जारी है। धारा 296,351(3) 115(2) 191(3) बलवा की धारा 333,324(2)।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: मृत को जिंदा बनाकर बेच दी जमीन! बिलासपुर में फर्जी रजिस्ट्री का बड़ा खेल उजागर, जानें पूरा मामला
बिलासपुर
फर्जी रजिस्ट्रियों का बड़ा खुलासा (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 07:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Crime News: रिटायर्ड फौजी ने चलाई पिस्टल… युवक के पैर में गोली लगने से हुआ लहूलुहान, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

500 से अधिक परिवारों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सक्ती में ‘घर वापसी’का हुआ ऐतिहासिक आयोजन...

500 से अधिक परिवारों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सक्ती में ‘घर वापसी’का हुआ ऐतिहासिक आयोजन...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

Opium cultivation in CG: क्या यहां भी उग रही है अफीम? जांजगीर-चांपा में खेतों की खाक छान रहा प्रशासन, सघन जांच के आदेश

अफीम की खेती ( Photo - Patrika )
जांजगीर चंपा

Crime News: मृत महिला के नाम पर बैंक में खाता खुला, दिव्यांग योजना में फर्जीवाड़ा… 2 पर FIR, मास्टरमाइंड फरार

महिला से 2 लाख की ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
जांजगीर चंपा

Crime News: दिव्यांग शिक्षक की निर्मम हत्या… आरोपी ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान, इलाके में फैली सनसनी

Dead body (Demo pic)
जांजगीर चंपा

ACB Raid: एसीबी का बड़ा एक्शन… 35 हजार रिश्वत लेते AE-JE समेत तीन कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

रिश्वतखोरों पर शिकंजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.