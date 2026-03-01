Crime News: रिटायर्ड फौजी ने चलाई पिस्टल… युवक के पैर में गोली लगने से हुआ लहूलुहान, मची खलबली

गोली पकंज कश्यप के जांघ पर जाकर लगी और बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे पामगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां गंभीर हालात को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इधर गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीओपी प्रदीप सोरी, पामगढ़ टीआई सावन सारथी, मुलमुला टीआई पारस पटेल समेत थाना स्टॉफ पहुंचे थे और घटना स्थल का मुआयना किया और जानकारी ली। मामले में मुख्य आरोपी के साथ उसके सहयोगी भाई के घटना में हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर कुछ युवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।