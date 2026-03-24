CG Crime News: पर्स चोरी के शक में दो पक्षों के बीच बवाल, महिलाओं ने एक-दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा… मची अफरा-तफरी

पुलिस के मुताबिक, राजीव गांधी चौक के पास रहने वाले नरेंद्र तेंदुलकर (32) संडे मार्केट में बैग की दुकान लगाते हैं, जहां उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती हैं। रविवार शाम करीब 7 बजे चंद्रकुमार अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे। इस दौरान चंद्रकुमार की पत्नी बैग देख रही थी, तभी दुकानदार की पत्नी को संदेह हुआ कि उसने एक बैग अपने थैले में रख लिया है।