बाइक शोरूम में ग्राहक और संचालक के बीच हुई जमकर मारपीट, देखें Video

Crime News: रामानुजगंज थाना क्षेत्र के लरंग साय चौक स्थित हीरो बाइक शोरूम में लेन-देन को लेकर विवाद हाथापाई में बदल गया। जानकारी के अनुसार, एक ग्राहक अपनी पुरानी बाइक को एक्सचेंज कर नई हीरो बाइक लेने आया था। पैसों के लेन-देन को लेकर ग्राहक और शोरूम संचालक के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है।

इसी बीच TVS शोरूम का संचालक भी वहां पहुंच गया और दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। मारपीट में ग्राहक को गंभीर चोटें आईं। घटना शोरूम के CCTV में कैद हो गई, जिसमें शोरूम संचालक और उनके कर्मचारियों को ग्राहक के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शोरूम संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।