Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बाइक शोरूम में ग्राहक और संचालक के बीच हुई जमकर मारपीट, देखें Video

Crime News: रामानुजगंज थाना क्षेत्र के लरंग साय चौक स्थित हीरो बाइक शोरूम में लेन-देन को लेकर विवाद हाथापाई में बदल गया।

बलरामपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Crime News: रामानुजगंज थाना क्षेत्र के लरंग साय चौक स्थित हीरो बाइक शोरूम में लेन-देन को लेकर विवाद हाथापाई में बदल गया। जानकारी के अनुसार, एक ग्राहक अपनी पुरानी बाइक को एक्सचेंज कर नई हीरो बाइक लेने आया था। पैसों के लेन-देन को लेकर ग्राहक और शोरूम संचालक के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है।

इसी बीच TVS शोरूम का संचालक भी वहां पहुंच गया और दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। मारपीट में ग्राहक को गंभीर चोटें आईं। घटना शोरूम के CCTV में कैद हो गई, जिसमें शोरूम संचालक और उनके कर्मचारियों को ग्राहक के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शोरूम संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 01:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Videos / बाइक शोरूम में ग्राहक और संचालक के बीच हुई जमकर मारपीट, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

Commits suicide case: भाई की इस करतूत से क्षुब्ध होकर नाबालिग बहन ने लगा ली थी फांसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Commits suicide case
बलरामपुर

Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश

Girl student died due to jaundice
बलरामपुर

Commits suicide: 10वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में मिली लाश, पिता ने कहा था- मोबाइल मत देखो, खाना बनाओ और स्कूल जाओ

Commits suicide
बलरामपुर

Commits suicide: करमा त्योहार से रात में घर लौटी युवती, घरवालों ने डांटा तो निकल गई, सुबह इस हाल में मिली लाश

CG News: तालाब में तैरती मिली महिला की लाश, हाथ-पैर बंधे होने से हत्या की आशंका...(photo-patrika)
बलरामपुर

Commits suicide: 5वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भाई-बहनों के साथ खेलते-खेलते गया था कमरे में

Commits suicide
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.