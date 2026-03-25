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CG News: खेलते-खेलते 3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी, इस हाल में पहुंची अस्पताल, फिर… हुआ ये चमत्कार

Bilaspur News: मासूम खेल रही थी…, हंस रही थी… और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी गलती ने उसकी सांसें थाम दीं। 3 साल की बच्ची के सिर में स्टील की गगरी इस तरह फंस गई कि चेहरा और गर्दन जकड़ गए।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Mar 25, 2026

3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: मासूम खेल रही थी…, हंस रही थी… और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी गलती ने उसकी सांसें थाम दीं। 3 साल की बच्ची के सिर में स्टील की गगरी इस तरह फंस गई कि चेहरा और गर्दन जकड़ गए। परिवार की घबराहट के बीच सिम्स पहुंची इस नन्हीं जान को डॉक्टरों ने अपनी कुशलता से नई राहत दी और एक बड़ा हादसा टल गया।

मिली जानकारी के अनुसार, एक 3 वर्षीय बच्ची खेलते-खेलते स्टील की गगरी में अपना सिर डाल बैठी। शुरुआत में यह एक मासूम खेल जैसा लगा, लेकिन कुछ ही पलों में स्थिति भयावह हो गई। घबराए परिजन तुरंत बच्ची को सिम्स लेकर पहुंचे। इमरजेंसी विभाग में पहुंचते ही डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को समझा और बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया।

सिम्स में सावधानी से काटी गई गगरी

डॉ. बी.डी. तिवारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम ने अत्यंत सावधानी के साथ ऑपरेशन जैसी प्रक्रिया को अंजाम दिया। विशेष उपकरणों की मदद से स्टील की गगरी को काटा गया, ताकि बच्ची को किसी प्रकार की गंभीर चोट न पहुंचे। पूरी प्रक्रिया के दौरान हर सेकंड चुनौती भरा था। एक छोटी-सी चूक भी बच्ची के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ और अनुभव ने स्थिति को संभाल लिया। आखिरकार गगरी को सुरक्षित निकाल लिया गया और बच्ची ने राहत की सांस ली। बच्ची की हालत अब पूरी तरह सामान्य है।

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  1. 7 सेंटीमीटर तक चेहरे में घुसा औजार, ईएनटी के डॉक्टरों ने किया जटिल ऑपरेशन- पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के ईएनटी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने एक बार फ़िर अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कोरबा जिले के ग्राम मधुनारा से आए 14 वर्षीय बालक के चेहरे की दाईं ओर एक लोहे का तीरनुमा औजार दुर्घटनावश घुस गया, जो मांसपेशियों को चीरता हुआ मुख्य लार ग्रंथि (Parotid Gland) के भीतर तक जा पहुँचा… पूरी खबर पढ़े

2. 15 फीट लंबा बांस मजदूर के पेट में घुसा! श्री बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई मरीज की जान- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डॉक्टरों ने एक मरीज की ऑपरेशन से जान बचाई। मजदूर के पेट में करीब 15 फीट लंबा बांस घुस गया था और ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों को ऑपरेशन थिएटर में कारपेंटर की मदद भी लेनी पड़ी… पूरी खबर पढ़े

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Published on:

25 Mar 2026 01:59 pm

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