CG News: खेलते-खेलते 3 साल की बच्ची के सिर में फंसी गगरी, इस हाल में पहुंची अस्पताल, फिर… हुआ ये चमत्कार

डॉ. बी.डी. तिवारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम ने अत्यंत सावधानी के साथ ऑपरेशन जैसी प्रक्रिया को अंजाम दिया। विशेष उपकरणों की मदद से स्टील की गगरी को काटा गया, ताकि बच्ची को किसी प्रकार की गंभीर चोट न पहुंचे। पूरी प्रक्रिया के दौरान हर सेकंड चुनौती भरा था। एक छोटी-सी चूक भी बच्ची के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ और अनुभव ने स्थिति को संभाल लिया। आखिरकार गगरी को सुरक्षित निकाल लिया गया और बच्ची ने राहत की सांस ली। बच्ची की हालत अब पूरी तरह सामान्य है।