झन मारो गुलेल.. 1971 में रिलीज हुई छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘घर द्वार’ में सुमन कल्याणपुर ने दी थी आवाज

आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से थोड़ी कम वाकिफ हो लेकिन उनके गए गीत आज भी छत्तीसगढ़ी गाना आज भी लोगों के दिलों बसा हुआ है। (Suman Kalyanpur death) 1971 में रिलीज़ हुई ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ी फिल्म 'घर द्वार' में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म में जमाल सेन के संगीत और हरि ठाकुर के लिखे गीत शामिल थे। उनके द्वारा गाए गए कुछ सबसे लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गीत "झन मारो गुलेल" आज अध-रतिहा मोर फूल बगिया मा" (मोहम्मद रफ़ी के साथ)"सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारी रे" "गोंदा फुलगे मोरे राजा"इन गीतों में उनकी सुरीली आवाज़ ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और संस्कृति को एक नया आयाम दिया था।