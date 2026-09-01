सीजीपीएससी का एक और फर्जीवाड़ा, दागी अधिकारी को पदोन्नति, 73 अधीक्षकों से वसूली की सिफारिश

CGPSC Scam: राकेश टेंभुरकर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। टामन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय जांच और आयोग के सदस्य की दंडात्मक अनुशंसा को ताक पर रखकर आदिम जाति विकास विभाग के अपात्र अधिकारी को पदोन्नति का लाभ पहुंचाया। मामले का पर्दाफाश आरटीआई कार्यकर्ता आशीष देव सोनी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गए दस्तावेजों से हुआ है। इस फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुख्य सचिव विकासशील और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से की गई है। शिकायत में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और घोटाले की राशि की रिकवरी करने की मांग की गई है।