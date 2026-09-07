केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी, गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप, बेगूसराय में FIR दर्ज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी, photo: IANS
Giriraj Singh Death Threat: केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को नई दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय के कार्यालय में एक गुमनाम पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद बेगूसराय टाउन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, गिरिराज सिंह के नाम एक गुमनाम पत्र 3 सितंबर को डाक से नई दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचा था।
बताया जा रहा है कि इस पत्र में केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसमें आतंकवादियों का भी जिक्र किया गया था। केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव योगेंद्र सिंह ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इस पत्र के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद, SP कार्यालय ने बेगूसराय टाउन पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद, टाउन SHO सतीश कुमार हिमांशु की शिकायत के आधार पर 4 सितंबर को FIR दर्ज की गई।
पुलिस ने पत्र भेजने वाले का पता लगाने और धमकी के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी हैं। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था और उसमें दो मोबाइल नंबर दिए गए थे। इसमें कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुक के एक गाँव के व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा था। FIR में भेजने वाले को अज्ञात आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही जांच के हिस्से के तौर पर पत्र में बताए गए नामों, पतों और मोबाइल नंबरों को भी रिकॉर्ड किया गया है।
जांचकर्ता अब पत्र में दिए गए मोबाइल नंबरों और अन्य विवरणों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस पत्र में बताए गए व्यक्तियों, पते और मोबाइल नंबरों तथा कथित धमकी के बीच संबंध की जांच कर रही है। वे यह भी पुष्टि कर रहे हैं कि क्या पता और संपर्क विवरण पत्र में बताए गए लोगों के हैं और क्या उनका इस घटना से कोई संबंध है। अधिकारी भेजने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध सुरागों की जांच कर रहे हैं।
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