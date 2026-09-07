केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी, गुमनाम चिट्ठी से मचा हड़कंप, बेगूसराय में FIR दर्ज

जांचकर्ता अब पत्र में दिए गए मोबाइल नंबरों और अन्य विवरणों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस पत्र में बताए गए व्यक्तियों, पते और मोबाइल नंबरों तथा कथित धमकी के बीच संबंध की जांच कर रही है। वे यह भी पुष्टि कर रहे हैं कि क्या पता और संपर्क विवरण पत्र में बताए गए लोगों के हैं और क्या उनका इस घटना से कोई संबंध है। अधिकारी भेजने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध सुरागों की जांच कर रहे हैं।