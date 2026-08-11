‘झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे राहुल गांधी’, धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला, झारखंड घटना पर उठाए सवाल

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के हितों को लेकर लगातार भ्रम और झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं हैं। आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न तो संसद में आना है और न ही सरकार का जवाब सुनना है। इन्हें तो बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना आता है। गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के आरोपों को धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस की राजनीतिक हताशा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जब सदन में चर्चा होती है तो कांग्रेसी बाहर हंगामा करते हैं, क्योंकि उनमें सच सुनने का साहस नहीं है।