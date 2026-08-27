27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीतापुर

Sitapur Theft News: जेवर तो ठीक, चोर 30 किलो चीनी भी ले गए! सीतापुर की चोरी बनी चर्चा का विषय

Sitapur Crime News: सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में चोर घर से सोने-चांदी के जेवर के साथ करीब 30 किलो चीनी भी चोरी कर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Dimple Yadav

Aug 27, 2026

Sitapur Crime News Sitapur News Sitapur Theft News

सीतापुर में चोरी का गजब मामला

Sitapur Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने गांव वालों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर चोर घर में घुसकर नकदी, जेवर या कीमती सामान लेकर फरार होते हैं, लेकिन यहां बदमाशों ने इन चीजों के साथ 30 किलो चीनी भी चोरी कर ली। घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के मजरा कोरिया की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक, वारदात दो दिन पहले रात के समय हुई। परिवार के सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर किसी तरह मकान में दाखिल हो गए और घर में रखे सामान को खंगालना शुरू कर दिया।

चांदी की पायल और सोने के कुंडल भी ले गए

चोरों ने सबसे पहले घर में रखे जेवर पर हाथ साफ किया। परिवार के मुताबिक, बदमाश चांदी की पायल और अन्य चांदी के आभूषणों के अलावा सोने के एक जोड़ी कुंडल लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। सामान की जांच की गई तो जेवर के साथ घर में रखी करीब 30 किलो चीनी भी गायब मिली। परिवार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

जेवर के साथ चीनी चोरी होने से गांव में चर्चा

इस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा चीनी चोरी को लेकर हो रही है। ग्रामीणों के लिए यह इसलिए भी हैरानी की बात है क्योंकि चोर आमतौर पर ऐसी चीजें साथ ले जाते हैं जिन्हें आसानी से बेचकर पैसा मिल सके। लेकिन इस वारदात में बदमाशों ने घर में रखी बड़ी मात्रा में चीनी भी नहीं छोड़ी। पीड़ित चंद्रपाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ इमलिया सुल्तानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस खंगाल रही आसपास के इलाकों के सुराग

पुलिस फिलहाल चोरों की पहचान करने में जुटी है। आसपास के इलाके में संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और चोरी से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। 30 किलो चीनी चोरी किए जाने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग इसे चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने से पहले चोरी की इस वजह की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलहाल जेवर और घरेलू सामान के साथ 30 किलो चीनी की चोरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और चोरी के पीछे की वजह जांच आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी।

‘JPNIC, शान-ए-अवध और जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग तक बेच दी’, अखिलेश का योगी सरकार पर बड़ा आरोप

ये भी पढ़ें
JPNIC News JPNIC Lucknow Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 07:46 pm

Published on:

27 Aug 2026 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Sitapur Theft News: जेवर तो ठीक, चोर 30 किलो चीनी भी ले गए! सीतापुर की चोरी बनी चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महंत राजू दास का बड़ा दावा, बोले- यूपी में 40 सीटों पर सिमट जाएगी SP, ‘वंदे मातरम्’ विवाद पर कांग्रेस को घेरा

Hanumangarhi Mahant Raju Das, Ram Mandir Theft Case, Vande Mataram Row, UP Election 2027, Akhilesh Yadav
सीतापुर

डॉक्टर बेटी के साथ लाइव आए भाजपा विधायक, 25 शादियों के आरोपी समधी से तोड़ा नाता, बोले- मां-बहनों से छल करने वाले को मिले फांसी

BJP MLA Gyan Tiwari
सीतापुर

सीतापुर: दिखावटी माफी से काम नहीं चलेगा! कंगना के बयान पर भड़के अजय राय, बोले- पार्टी से निकाले बाहर

पत्रकारों से बातचीत करते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
सीतापुर

सीतापुर में भाई ने नाबालिग बहन की गला रेत की हत्या, प्रेमी के साथ भागने के बाद वापस आई थी घर

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
सीतापुर

Sitapur News: रुपये नहीं मिले तो बेटे ने खोया आपा, मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

father in law killed son in law know whole story kunda crime
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.