Sitapur Theft News: जेवर तो ठीक, चोर 30 किलो चीनी भी ले गए! सीतापुर की चोरी बनी चर्चा का विषय

पुलिस फिलहाल चोरों की पहचान करने में जुटी है। आसपास के इलाके में संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और चोरी से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। 30 किलो चीनी चोरी किए जाने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग इसे चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने से पहले चोरी की इस वजह की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलहाल जेवर और घरेलू सामान के साथ 30 किलो चीनी की चोरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और चोरी के पीछे की वजह जांच आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी।