6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीतापुर

खुशियां मातम में बदलीं: सीतापुर में अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीतापुर

image

Shaitan Prajapat

Updated: 6 Nov 2026, 7:34 PM IST

Sitapur Road Accident

सीतापुर सड़क दुर्घटना

Sitapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पिसावां CHC में भर्ती कराया गया है।बताया जा रहा है कि ये लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

मुंडन संस्कार में जा रहे लोगों पर टूटा कहर

शुरुआत जानकारी के मुताबि, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार सभी लोग एक बच्चे के मुंडन संस्कार में जा रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था अब अगला पल उनके ​लिए काल बनकर आएगा। रास्ते में पिहानी मार्ग स्थित कुलहाघाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना के बाद वहां पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत राहत एवं बचाव कार्य के लिए दौड़ पड़े।

जानें सीतापुर पुलिस ने क्या कहा

सीतापुर पुलिस के अनुसार, पिसावां थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर इलाके में हरदोई की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल हो गए। यह जानकारी क्षेत्र के इंस्पेक्टर नागेंद्र चौबे ने दी है।

यह खबर अपडेट की जा रही है….

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.