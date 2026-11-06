खुशियां मातम में बदलीं: सीतापुर में अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Sitapur Road Accident: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पिसावां CHC में भर्ती कराया गया है।बताया जा रहा है कि ये लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे।