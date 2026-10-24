सीतापुर की दरी को मिलेगा विदेशी बाजार, ODOP क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में पहुंचे मंत्री भूपेंद्र चौधरी

Sitapur Dari ODOP: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत दरी (कालीन) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।