सीतापुर में 23 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी के आदेश पर अवकाश घोषित

School Closed:सीतापुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक में सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। जहां आगामी 23 से अक्टूबर को एमएलसी चुनाव होना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।‌ अपने आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया है कि निर्वाचन 2026 के लिए मतदान 23 अक्टूबर शुक्रवार को होना निश्चित है। जिसके कारण कक्षा नर्सरी से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसमें परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त सभी वोटो के विद्यालय आदि शामिल है।