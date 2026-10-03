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अजय राय का त्रिपुंड और तिलक ही उनकी विदाई की वजह! हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कांग्रेस पर करारा हमला

Hanumangarhi Mahant Raju Das: हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय राय का त्रिपुंड लगाना और राम मंदिर जाना कांग्रेस हाईकमान को नहीं पचा। उन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने पर भी सवाल उठाए।
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सीतापुर

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Shaitan Prajapat

Oct 03, 2026

Mahant Raju Das

महंत राजू दास (फोटो- ANI)

Hanumangarhi Mahant Raju Das Statement Congress:उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीतियों को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने-अपने संगठनों को मजबूत करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को कमान सौंपी है। इस फेरबदल के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और जुबानी तीर चलने तेज हो गए हैं, जिसमें अब साधु-संत भी कूद पड़े हैं।

महंत राजू दास का तंज: 'अजय राय की भक्ति से नाराज हुई कांग्रेस'

हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सीतापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से सनातन परंपराओं की विरोधी रही है और वह सनातन को पचा नहीं पा रही है। महंत राजू दास ने कहा कि अजय राय जिस तरह से लगातार त्रिपुंड धारण कर रहे थे, माथे पर तिलक लगा रहे थे, संतों का आशीर्वाद ले रहे थे और मठों-मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, उससे पार्टी हाईकमान नाराज हो गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां राहुल गांधी अब तक राम मंदिर नहीं गए, वहीं अजय राय बार-बार हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाते थे, जो कांग्रेस को रास नहीं आया।

'इस्तीफा नहीं मांगा गया, निर्देश सर्वोपरि': अजय राय

दूसरी ओर, पद से हटाए जाने की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष अजय राय ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने इस्तीफा देने को नहीं कहा है और न ही इस्तीफे पर कोई चर्चा हुई है। अजय राय ने स्पष्ट किया कि वह आज भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, वह उनके लिए अंतिम है और उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा।

इमरान मसूद ने की अजय राय के संघर्ष की तारीफ

यूपीसीसी (UPCC) के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष की सराहना करते हुए कहा कि अजय राय ने पार्टी के लिए बेहद संघर्ष किया है और एक मजबूत संगठन खड़ा किया है। मसूद ने कहा कि राजनीति में अंतिम फैसला पार्टी का होता है और सभी कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ एकजुट होकर खड़े हैं।

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Updated on:

03 Oct 2026 05:44 pm

Published on:

03 Oct 2026 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / अजय राय का त्रिपुंड और तिलक ही उनकी विदाई की वजह! हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कांग्रेस पर करारा हमला

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