अजय राय का त्रिपुंड और तिलक ही उनकी विदाई की वजह! हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कांग्रेस पर करारा हमला

हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सीतापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से सनातन परंपराओं की विरोधी रही है और वह सनातन को पचा नहीं पा रही है। महंत राजू दास ने कहा कि अजय राय जिस तरह से लगातार त्रिपुंड धारण कर रहे थे, माथे पर तिलक लगा रहे थे, संतों का आशीर्वाद ले रहे थे और मठों-मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, उससे पार्टी हाईकमान नाराज हो गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां राहुल गांधी अब तक राम मंदिर नहीं गए, वहीं अजय राय बार-बार हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाते थे, जो कांग्रेस को रास नहीं आया।