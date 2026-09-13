13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीतापुर

सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 10 साल के मासूम बच्चे और मां की मौत; बेटी की हालत गंभीर

Sitapur Fire Mother Son Die: सीतापुर के मिश्रिख में शॉर्ट सर्किट से एक घर में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 10 साल के मासूम बच्चे और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साल की बेटी का इलाज जारी है।
2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Mohsina Bano

Sep 13, 2026

Sitapur fire incident, Sitapur news, Fire Accident in Sitapur

सीतापुर में घर में लगी भीषण आग (PC: X/@sitapurpolice)

Fire Accident in Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार सुबह मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। इस भीषण हादसे में 10 साल का एक मासूम बच्चा और उसकी 40 वर्षीय मां जिंदा जल गए जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 17 साल की बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है जिसका लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है।

घर में रखा था पेट्रोल

ग्रामीणों के मुताबिक घर में पेट्रोल केन में भरकर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि पेट्रोल बिक्री के लिए रखा गया था। इसी वजह से आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। घर के अंदर फंसे परिवार के लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश शुरू की। ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस को सूचना दी। इस दौरान घर में मौजूद 11 वर्षीय कृष्णा की आग में झुलसने से मौत हो गई।

इंस्पेक्टर ने पहुंचाया अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही मिश्रिख इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना एंबुलेंस का इंतजार किए झुलसे हुए लोगों को अपनी सरकारी जीप में बैठाकर तुरंत स्थानीय सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी में डॉक्टरों ने 10 साल के कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। गौरी और काजल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल और फिर वहां से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।

इलाज के दौरान मां ने भी तोड़ा दम

लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान रविवार सुबह करीब 10 बजे बुरी तरह झुलसी गौरी ने भी दम तोड़ दिया। वहीं 17 साल की बेटी काजल की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से मां और बेटे की मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम सबूत जुटाए हैं और मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। घर में पेट्रोल रखे होने की बात भी सामने आई है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलने की आशंका है। ASP दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि आग लगने से दो लोगों की मौत हुई है। किशोरी झुलसी है उसका इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। जांच के बाद आग लगने की वजह का पता चलेगा।

कौन हैं बलिया की स्मृति सिंह? BRICS संवाद 2026 में यूपी का किया प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाई युवाओं की आवाज

ये भी पढ़ें
BRICS Summit 2026, Smriti Singh, Women Empowerment, Bharat Mandapam, Youth Voice

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire incident

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 03:55 pm

Published on:

13 Sept 2026 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 10 साल के मासूम बच्चे और मां की मौत; बेटी की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Sitapur Theft News: जेवर तो ठीक, चोर 30 किलो चीनी भी ले गए! सीतापुर की चोरी बनी चर्चा का विषय

Sitapur Crime News Sitapur News Sitapur Theft News
सीतापुर

महंत राजू दास का बड़ा दावा, बोले- यूपी में 40 सीटों पर सिमट जाएगी SP, ‘वंदे मातरम्’ विवाद पर कांग्रेस को घेरा

Hanumangarhi Mahant Raju Das, Ram Mandir Theft Case, Vande Mataram Row, UP Election 2027, Akhilesh Yadav
सीतापुर

डॉक्टर बेटी के साथ लाइव आए भाजपा विधायक, 25 शादियों के आरोपी समधी से तोड़ा नाता, बोले- मां-बहनों से छल करने वाले को मिले फांसी

BJP MLA Gyan Tiwari
सीतापुर

सीतापुर: दिखावटी माफी से काम नहीं चलेगा! कंगना के बयान पर भड़के अजय राय, बोले- पार्टी से निकाले बाहर

पत्रकारों से बातचीत करते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
सीतापुर

सीतापुर में भाई ने नाबालिग बहन की गला रेत की हत्या, प्रेमी के साथ भागने के बाद वापस आई थी घर

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.