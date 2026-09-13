सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 10 साल के मासूम बच्चे और मां की मौत; बेटी की हालत गंभीर

ग्रामीणों के मुताबिक घर में पेट्रोल केन में भरकर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि पेट्रोल बिक्री के लिए रखा गया था। इसी वजह से आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। घर के अंदर फंसे परिवार के लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश शुरू की। ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस को सूचना दी। इस दौरान घर में मौजूद 11 वर्षीय कृष्णा की आग में झुलसने से मौत हो गई।