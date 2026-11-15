15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीतापुर

भाभी से था प्रेम संबंध, दूसरी जगह शादी तय होने पर बड़ी नाराजगी, देवर ने गला दबाकर कर दी महिला की हत्या

Uttar Pradesh Crime News: सीतापुर में देवर ने प्रेम संबंध के बीच अपनी भाभी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की दूसरी जगह शादी तय होने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। महिला का शव गांव के बाहर बाग में मिला। पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीतापुर

image

Ankit Sai

Updated: 15 Nov 2026, 1:52 PM IST

UP News

शादी तय होने के बाद भाभी से हुआ विवाद (AI Photo)

Sitapur Murder Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला की हत्या के मामले में उसके देवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का अपनी भाभी से प्रेम संबंध था। इसी बीच परिवार में उसकी शादी तय हो गई, जिसका महिला विरोध कर रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गला दबाकर भाभी की हत्या करने की बात कबूल की है। महिला का शव शनिवार दोपहर गांव के बाहर यूकेलिप्टस के बाग में मिला था। पति ने अपने छोटे भाई पर ही हत्या का शक जताया था।

'मैं भाभी से प्यार करता था, मेरी शादी तय हो गई थी...'

मामला जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर रामपुरकला थाना क्षेत्र के मदुरी गांव का है। प्रदीप (32) अपनी पत्नी पिंकी (30) और तीन बच्चों आदित्य (10), पायल (9) और अमोल (4) के साथ रहता था। परिवार में प्रदीप का छोटा भाई अनूप कुमार भी रहता था। पुलिस के अनुसार, प्रदीप की शादी साल 2020 में हुई थी। कुछ समय बाद पिंकी और अनूप के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। इसी दौरान अनूप की शादी तय हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं भाभी से प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी तय हो गई थी, जिसका भाभी विरोध कर रही थीं। शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने उनका गला दबा दिया।

घरवालों की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज, गवना के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन की मौत; हत्या के आरोप में पति समेत 5 लोगों पर FIR

ये भी पढ़ें
UP News

रात में घर से निकली थी पिंकी, सुबह नहीं लौटी

पुलिस के मुताबिक, 13 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे पिंकी घर से शौच जाने की बात कहकर निकली थीं। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। शनिवार दोपहर करीब एक बजे गांव के पश्चिम दिशा में सुरजनपुर निवासी दुर्गेश सिंह के यूकेलिप्टस के बाग में उनका शव मिला।

शव मिलने की जानकारी पर गांव के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने के बाद सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी लल्ला गोस्वामी और चौकी प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।

पति ने छोटे भाई पर पत्नी से प्रेम संबंध होने का लगाया आरोप

पिंकी के पति प्रदीप ने अपने छोटे भाई अनूप कुमार पुत्र महेश कुमार के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया कि अनूप और उसकी पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि अनूप का मेरी पत्नी से प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। अनूप आए दिन झगड़ा करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि

पुलिस ने बताया कि पिंकी का शव शनिवार 14 नवंबर को गांव के पश्चिम दिशा में स्थित यूकेलिप्टस के बाग में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी।

पुलिस ने पति की तहरीर और मामले की जांच के आधार पर अनूप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। सीओ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीएम योगी ने 50 हजार छात्रों को बांटे टैबलेट, केशव मौर्य बोले- साइकिल का बटन दबा तो खड़ी होगी गुंडों की फौज

ये भी पढ़ें
UP News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.