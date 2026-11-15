भाभी से था प्रेम संबंध, दूसरी जगह शादी तय होने पर बड़ी नाराजगी, देवर ने गला दबाकर कर दी महिला की हत्या

मामला जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर रामपुरकला थाना क्षेत्र के मदुरी गांव का है। प्रदीप (32) अपनी पत्नी पिंकी (30) और तीन बच्चों आदित्य (10), पायल (9) और अमोल (4) के साथ रहता था। परिवार में प्रदीप का छोटा भाई अनूप कुमार भी रहता था। पुलिस के अनुसार, प्रदीप की शादी साल 2020 में हुई थी। कुछ समय बाद पिंकी और अनूप के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। इसी दौरान अनूप की शादी तय हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं भाभी से प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी तय हो गई थी, जिसका भाभी विरोध कर रही थीं। शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने उनका गला दबा दिया।