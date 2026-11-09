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मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, कार हाईवे पर पोल से टकराई, 6 लोग जिंदा जले

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जागाहेड़ी के निकट एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे लगे लाइट पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई।
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मुजफ्फरनगर

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Aman Pandey

Updated: 9 Nov 2026, 9:40 AM IST

Muzaffarnagar Accident

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जागाहेड़ी के निकट एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे लगे लाइट पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई।

पोल से टकराते ही कार में लगी आग, बाहर निकलने का नहीं मिला मौका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह एक कार पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान जागाहेड़ी के निकट अचानक कार अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर लगे लाइट पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका और सभी छह लोग आग में जिंदा जल गए।

पुलिस ने निकलवाए शव

हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कार में मौजूद सभी छह लोगों के शवों को बाहर निकलवाया। इसके बाद शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।

हरियाणा के जींद के रहने वाले थे सभी मृतक

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है।

पहचान कराने में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है और उनके परिजनों से संपर्क करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में कार चालक के अलावा 10 से 12 वर्ष की उम्र का एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। एक ही कार में सवार छह लोगों की मौत से हर कोई स्तब्ध है।

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