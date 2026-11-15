द्वारका में 79.54 करोड़ रुपए से बनेगा आधुनिक फोरलेन बायपास रोड

जामनगर. देवभूमि द्वारका जिले में भगवान द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में 79.54 करोड़ रुपए से 4.49 किलोमीटर लंबा आधुनिक आधुनिक फोरलेन बायपास बनाया जाएगा। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है।

इस मार्ग का निर्माण आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक डिजाइन के साथ किया जाएगा। धार्मिक नगरी द्वारका की पहचान और गरिमा के अनुरूप इसे भव्य एवं आइकोनिक रोड के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए 131.76 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं तकनीकी मंजूरी दी गई है, जबकि डीटीपी खर्च 94.94 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। अहमदाबाद की कंपनी को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी द्वारा अनुमानित लागत से 16.22 प्रतिशत कम दर पर टेंडर प्रस्तुत किए जाने के बाद 79.54 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया है। पूरे बायपास रोड का निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।