15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

2 करोड़ की ठगी के चार मामलों में फरार आरोपी को पकड़ा

वडोदरा. पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले एक फरार आरोपी को शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने वासद टोल नाके से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ब्रिजेश पटेल (33) के रूप में हुई। वह मकरपुरा में एयरफोर्स स्टेशन के पीछे नीलकंठ रेसिडेंसी का निवासी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Updated: 15 Nov 2026, 10:32 PM IST

Accused Wanted in Four Cases of Fraud Totaling ₹2 Crore Arrested

क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी।

वडोदरा. पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले एक फरार आरोपी को शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने वासद टोल नाके से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ब्रिजेश पटेल (33) के रूप में हुई। वह मकरपुरा में एयरफोर्स स्टेशन के पीछे नीलकंठ रेसिडेंसी का निवासी है।
जानकारी के अनुसार, तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। सूचना मिलने पर टीम ने वासद टोल नाके से उसे पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ और जांच में चारों मामलों में उसकी संलिप्तता सामने आई। इसके बाद संबंधित पुलिस थानों को सूचना देकर आरोपी को अकोटा पुलिस थाने को सौंप दिया गया।

2 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन का आरोप

पुलिस के मुताबिक, अकोटा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपी ने कथित तौर पर ऑनलाइन ठगी के लिए बैंक खाते और बैंक किट का इस्तेमाल किया। इस खाते के जरिए करीब 11.30 लाख रुपए के अनधिकृत लेन-देन किए गए थे।
पाणीगेट पुलिस स्टेशन के मामले में आरोपी और उसके पिता की कंपनी आरपीसीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कलादर्शन चार रास्ता स्थित निजी बैंक में खोले गए खाते का कथित तौर पर ऑनलाइन ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया। 27 अप्रेल 2024 से 11 जून 2024 के बीच इस खाते के जरिए करीब 1.20 करोड़ रुपए के अनधिकृत लेन-देन किए जाने का आरोप है।
कच्छ जिले के आदिपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोप है कि आरोपी ने खुद को इंडिया पोस्ट इंटरनेशनल सर्विस का अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को फोन किया। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, आरबीआइ और ड्रग्स के मामले में फंसाने की धमकी दी। इस तरह शिकायतकर्ता के बैंक खातों से कथित तौर पर 36.63 लाख रुपए ऑनलाइन निकलवा लिए गए।
इसी तरह गांधीधाम ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में भी इंडिया पोस्ट के पार्सल और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर शिकायतकर्ता को डराने तथा मनी लॉन्ड्रिंग, आरबीआई और ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर 36.63 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, 2.3 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन के संबंध में फरार आरोपी के खिलाफ अकोटा, पानीगेट, आदिपुर और गांधीधाम ए डिवीजन पुलिस स्टेशनों में संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक एस.एम. गामेती, पुलिस उप निरीक्षक बी.वी. गोहिल तथा टीम के अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.