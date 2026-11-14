विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम बना वडनगर रेलवे स्टेशन, तारंगाहिल-अंबाजी-आबू रोड के बीच 117 किमी लंबी रेल लाइन पर तेजी से चल रहा निर्माण

तारंगाहिल-अंबाजी-आबू रोड रेल प्रोजेक्ट को वर्ष 2022-23 में करीब 3,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से मंजूर किया गया था। इसकी अंतिम संशोधित लागत लगभग 3,050 करोड़ रुपए है। इसके जरिए अंबाजी शक्तिपीठ, तारंगाहिल के जैन तीर्थस्थल, माउंट आबू और दिलवाड़ा जैन मंदिर आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह अहमदाबाद-आबू रोड के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध कराने के साथ माल ढुलाई और क्षेत्रीय परिवहन को मजबूती देगा।इस प्रोजेक्ट के तहत 15 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 8 क्रॉसिंग स्टेशन और 7 हॉल्ट स्टेशन होंगे। पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली इस लाइन पर 11 सुरंगें, 54 बड़े और 151 छोटे पुल, 8 रोड ओवरब्रिज तथा 54 रोड अंडरब्रिज या सीमित ऊंचाई वाले पुल प्रस्तावित हैं। यह रेल मार्ग विद्युतीकृत होगा। इस रेल कनेक्टिविटी से उत्तर गुजरात और राजस्थान के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय व्यापारियों, किसानों, हस्तशिल्पकारों और ग्रामीण उद्यमियों को भी नए अवसर मिलेंगे।