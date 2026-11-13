स्वच्छता में अहमदाबाद-साणंद की जोड़ी देश में अव्वल, वडोदरा गुजरात का सबसे स्वच्छ शहर

Ahmedabad : स्वच्छता के क्षेत्र में अहमदाबाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अहमदाबाद और साणंद ने स्वच्छ शहर की जोड़ी श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ गुजरात के तीन शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त किया है। वडोदरा को राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि सूरत ने सुपर स्वच्छता लीग में लगातार दूसरे वर्ष देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को पुरस्कार प्रदान किए।