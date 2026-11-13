प्रेम संबंध से नाराज होकर गला घोंट पुत्री की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में पुत्री की हत्या का आरोपी पिता कौशलकुमार पटेल।
आणंद. जिले की खंभात तहसील के मेतपुर गांव में प्रेम संबंध से नाराज होकर पिता द्वारा गला घोंटकर पुत्री की हत्या करने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 21 साल की पुत्री सान्या की उसके पिता कौशलकुमार पटेल ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआत में इस पूरी घटना को आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत बताने की कोशिश की गई।
युवक-युवती की जाति अलग होने के कारण विरोध
मृत युवती सान्या ने वडोदरा से बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की थी। गांव के ही एक युवक के साथ पिछले एक साल से उसका प्रेम संबंध था। हालांकि, दोनों की जाति अलग होने के कारण युवती के पिता इस रिश्ते का विरोध करते थे। पिता अक्सर पुत्री को युवक से संबंध तोड़ने के लिए समझाते थे लेकिन वह नहीं मानती और युवक से फोन पर बातचीत जारी रखती थी।
दिवाली की रात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। 9 नवंबर तड़के करीब 3:15 बजे पिता ने पुत्री से उसके प्रेम संबंध को लेकर बातचीत शुरू की। इसी दौरान गुस्से में आकर कहा कि अगर मैं तुम्हारा गला दबा दूं तो क्या होगा?
शुरुआत में पुत्री ने पिता की इस बात को मजाक समझा। इसके बाद पिता ने पुत्री के दुपट्टे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गले पर दबाव बढ़ने से वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।
पुत्री की हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने पूरी घटना को आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत बताने की कोशिश की। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गुमराह करने के बाद मृत युवती के शव को खंभात जनरल अस्पताल ले जाया गया।
फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में हत्या का राज खुला
हालांकि, अस्पताल के डॉक्टरों को मौत संदिग्ध लगी, जिसके चलते फॉरेंसिक पैनल से पोस्टमार्टम कराने की सिफारिश की गई। इसके बाद शव को करमसद स्थित कृष्णा अस्पताल में फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सान्या की मौत गले पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। मृतका के पिता से पूछताछ के दौरान उन्होंने पुत्री की हत्या करने की बात कबूल कर ली।
अदालत में न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया आदेश
पुलिस उप निरीक्षक राजेश वाघेला की शिकायत के आधार पर मृत पुत्री के आरोपी पिता कौशलकुमार पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस निरीक्षक पी.जे. बांटवा के अनुसार, मेतपुर के सहज आनंद फलिया में रहने वाले आरोपी कौशलकुमार पटेल को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने पुलिस रिमांड मंजूर नहीं करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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