प्रेम संबंध से नाराज होकर गला घोंट पुत्री की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार

मृत युवती सान्या ने वडोदरा से बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की थी। गांव के ही एक युवक के साथ पिछले एक साल से उसका प्रेम संबंध था। हालांकि, दोनों की जाति अलग होने के कारण युवती के पिता इस रिश्ते का विरोध करते थे। पिता अक्सर पुत्री को युवक से संबंध तोड़ने के लिए समझाते थे लेकिन वह नहीं मानती और युवक से फोन पर बातचीत जारी रखती थी।

दिवाली की रात परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। 9 नवंबर तड़के करीब 3:15 बजे पिता ने पुत्री से उसके प्रेम संबंध को लेकर बातचीत शुरू की। इसी दौरान गुस्से में आकर कहा कि अगर मैं तुम्हारा गला दबा दूं तो क्या होगा?

शुरुआत में पुत्री ने पिता की इस बात को मजाक समझा। इसके बाद पिता ने पुत्री के दुपट्टे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गले पर दबाव बढ़ने से वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।

पुत्री की हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने पूरी घटना को आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत बताने की कोशिश की। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गुमराह करने के बाद मृत युवती के शव को खंभात जनरल अस्पताल ले जाया गया।