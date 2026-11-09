खंभात की बेटी बिल्कीस नाज़ बनेगी बुलेट ट्रेन की पायलट, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में चयनित, गुजरात से पहली युवती

आणंद. गुजरात के खंभात की बेटी बिल्कीस नाज़ मिर्ज़ा ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एचएसआर) परियोजना में पायलट के रूप में हुआ है। इस उपलब्धि के साथ ही वह गुजरात से इस पद के लिए चयनित होने वाली पहली युवती बन गई हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में उनकी यह सफलता न केवल खंभात, बल्कि पूरे गुजरात के लिए गौरव का विषय है।

बिल्कीस की शुरुआती शिक्षा खंभात में हुई। इसके बाद उन्होंने धर्मज और अन्य स्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में कॅरियर बनाने का निर्णय लिया। बड़े सपने देखने वाली बिल्कीस ने अपनी योग्यता और तकनीकी ज्ञान को लगातार निखारा और इसी का परिणाम है कि आज वह देश की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल परियोजना का हिस्सा बनने जा रही हैं।