गुजरात में पटाखों से 62 लोग झुलसे, शहर में सर्वाधिक 13 मरीज

सामने आए आंकड़ों के अनुसार, वाहन दुर्घटनाओं से जुड़े ट्रॉमा मामलों में 87.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, गैर-वाहन दुर्घटनाओं से जुड़े ट्रॉमा के मामले भी सामान्य दिनों के 595 से बढ़कर 1,043 हो गए, जो 75.17 प्रतिशत अधिक हैं। अज्ञात समस्या से जुड़े मामले 8.39 प्रतिशत और विषाक्तता (पॉइजनिंग) के मामले 5.28 प्रतिशत बढ़े। डायबिटीज से जुड़ी इमरजेंसी में भी 26.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, गर्भावस्था संबंधी इमरजेंसी में 3.58 प्रतिशत, पेट दर्द में 21.50 प्रतिशत, सांस की तकलीफ में 14.56 प्रतिशत और हृदय संबंधी मामलों में 8.82 प्रतिशत की कमी रही। तेज बुखार के मामलों में भी 31.09 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।