सौनी योजना की पाइपलाइन के नजदीक सौराष्ट्र के जलाशयों को नर्मदा के पानी से भरने के निर्देश

राजकोट. सौराष्ट्र के 5 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 1074 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है। जलसंपत्ति एवं जलापूर्ति विभाग के राज्यमंत्री ईश्वरसिंह पटेल ने सौराष्ट्र में पानी की उपलब्धता और आगामी जरूरतों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजकोट सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में जलापूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग और सौनी योजना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यमंत्री ने कम बारिश वाले क्षेत्रों में आने वाले दिनों में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की अग्रिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुओं, बोरवेल सहित पानी के अन्य स्रोतों को सक्रिय कर उनका उपयोग करने पर भी जोर दिया।

मुख्य अभियंता एस.वाइ. मंसूरी ने बताया कि राजकोट जोन-3 के तहत राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका और जामनगर सहित 5 जिलों की 39 तहसील और 2,219 गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों की लगभग 79 लाख आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए 71 फिल्टर प्लांट और 10,854 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नेटवर्क कार्यरत है।