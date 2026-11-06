Rajkot Crime: जीजा ने साली को हनीट्रैप का डर दिखाकर गाड़ी छीनी, ससुर का एटीएम कार्ड चुराकर निकाले 2.81 लाख रुपए

बाद में दोनों पक्षों के बीच घर पर ही समझौता हो गया। हिमेश के पिता दिलीपभाई ने नोटरी करार कर निधिबेन को 1.95 लाख रुपए नकद दिए। इसके बाद पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने के समय 85 हजार रुपए और दिए गए। इस दौरान निधिबेन के जीजा निखिल ने उनसे कहा कि वह ये रुपए अपने पास रख लेगा और अगले दिन उनके खाते में जमा करवा देगा। भरोसा करके निधिबेन ने पूरी रकम उसे सौंप दी। इसके कुछ समय बाद 4 अप्रेल 2026 को दोपहर में निखिल ने निधिबेन को फोन किया।