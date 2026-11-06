Tejashwi Yadav New Car: धनतेरस पर नई कार! 80 लाख की लग्जरी गाड़ी में घूमते हुए नजर तेजस्वी यादव

यह नई गाड़ी आम कारों से काफी अलग है। यह एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV है, जिसमें आराम और लग्जरी का खास ध्यान रखा गया है। तेजस्वी को अपनी बेटी के साथ इस गाड़ी में सफर करते देख लोग इसकी कीमत और रेंज के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं।