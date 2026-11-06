Maharashtra: 9 पुलिसकर्मियों को जेल पहुंचाने वाले खिलाड़ी की संदिग्ध मौत, चोट के निशान देख परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बीड ग्रामीण थाने के निरीक्षक सोमनाथ जाधव ने बताया कि अब तक मिले पंचनामा और शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की असली वजह जानने के लिए दो पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई है। वैभव के मोबाइल का डेटा डिलीट होने की जानकारी मिली है, जिसे रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवगण राजुरी में पुलिस सुरक्षा के बीच वैभव का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मौत से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में आक्रोश है। वहीं परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।