दिवाली पर गुजरात सरकार का तोहफा, साबरमती जेल के 33 कैदी धनतेरस पर रिहा, 15 दिन तक अपनों के साथ रहेंगे

साबरमती सेंट्रल जेल के अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि धनतेरस पर 26 पुरुष और सात महिलाओं को दीपावली के चलते 15 दिन की पेरोल मंजूर होने से मुक्त किया गया है। राज्य सरकार की ओर से तय नियमों के तहत पेरोल मंजूर की गई है। इनमें जिन पुरुषों की आयु 60 साल व उससे ज्यादा है और जो गंभीर अपराध में लिप्त नहीं हैं तथा जिन पर एक ही मामला दर्ज है, ऐसे पुरुष कैदियों को पेरोल पर मुक्त किया गया है। इसके अलावा महिला कैदियों को मुक्त किया गया है। हालांकि जो कैदी गंभीर अपराधों में लिप्त हैं या फिर जिन्होंने पहले भागने का प्रयास किया है। ऐसे कैदियों को इस पेरोल योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।