6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दिवाली पर गुजरात सरकार का तोहफा, साबरमती जेल के 33 कैदी धनतेरस पर रिहा, 15 दिन तक अपनों के साथ रहेंगे

Sabarmati Central Jail: धनतेरस पर साबरमती सेंट्रल जेल से 33 कैदियों को 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। गुजरात सरकार के फैसले से ये कैदी अब दीपावली और भाईदूज अपने परिवार के साथ मना सकेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Updated: 6 Nov 2026, 9:11 PM IST

Diwali Parole

जेल से बाहर आते कैदी। फोटो- पत्रिका

Diwali Parole: साबरमती सेंट्रल जेल की ऊंची चारदीवारी के बीच बंद 33 कैदियों को धनतेरस के दिन शुक्रवार को जेल से छोड़ा गया। यह सभी कैदी अब अपने परिवार के साथ रोशनी के पर्व दीपावली को उनके घर पर मना सकेंगे। इतना ही नहीं गुजराती नववर्ष और भाईदूज का त्योहार का भी वे अपनों के संग लुत्फ उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात सरकार ने जेल के कैदियों को दीपावली के त्योहार पर 15 दिन की पैरोल पर छोड़ने का निर्णय किया है।

अब तक 143 कैदियों को मिली पैरोल

वर्ष 2023 से हर साल दीपावली पर कैदियों को छोड़ा जाता है। ऐसे में इस साल राज्यभर की जेलों में बंद 143 कैदियों को 15 दिन की पैरोल पर धनतेरस के दिन जेल से छोड़ा गया। इसकी सूचना मिलने के चलते जेल के बाहर कैदियों के परिजन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। त्योहार पर जेल से छूटने के चलते कैदियों के चेहरे भी खिले-खिले नजर आए।

चारधाम यात्रा पर गया परिवार हादसे में बिखरा, मां-पिता और बेटी की मौत, पड़ोसी ने हालचाल पूछा तो पुलिस ने सुनाई दुखद खबर

ये भी पढ़ें
Uttarkashi Car Accident

26 पुरुष-7 महिला कैदियों को पैरोल का लाभ

साबरमती सेंट्रल जेल के अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि धनतेरस पर 26 पुरुष और सात महिलाओं को दीपावली के चलते 15 दिन की पेरोल मंजूर होने से मुक्त किया गया है। राज्य सरकार की ओर से तय नियमों के तहत पेरोल मंजूर की गई है। इनमें जिन पुरुषों की आयु 60 साल व उससे ज्यादा है और जो गंभीर अपराध में लिप्त नहीं हैं तथा जिन पर एक ही मामला दर्ज है, ऐसे पुरुष कैदियों को पेरोल पर मुक्त किया गया है। इसके अलावा महिला कैदियों को मुक्त किया गया है। हालांकि जो कैदी गंभीर अपराधों में लिप्त हैं या फिर जिन्होंने पहले भागने का प्रयास किया है। ऐसे कैदियों को इस पेरोल योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

अन्य 80 कैदियों को रेगुलर पेरोल पर किया मुक्त

इसके अलावा अन्य 80 कैदियों को भी साबरमती जेल से शुक्रवार को पैरोल पर मुक्त किया गया है। यह ऐसे कैदी हैं, जिनकी रेगुलर पैरोल मंजूर हुई है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन जो कैदी साबरमती जेल से छूटे, उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना की। एक कैदी साबिर अजमेरी ने कहा कि दिवाली पर उन्हें पैरोल का लाभ मिला है। ऐसे में वे अपने परिजनों के साथ घर पर त्योहार मना सकेंगे और समय भी बीता सकेंगे। उनके छूटने की सूचना पर उनकी पत्नी फिरोजा पहले से ही जेल के बाहर मौजूद थीं।

Maharashtra Crime: लव मैरिज के बाद पति ने दिखाया असली रंग, नए घर के लिए रुपए लाने का दबाव, 24 साल की पूजा की मौत

ये भी पढ़ें
Maharashtra Crime News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.