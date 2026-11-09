जूनागढ़ में गिरनार की लीली परिक्रमा 20 नवंबर से, प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील

जूनागढ़. जूनागढ़ जिला प्रशासन, गुजरात वन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप गिरनार की प्रलीली परिक्रमा 20 से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी। यह परिक्रमा कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवउठनी एकादशी) से कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। जिला प्रशासन की ओर से जोर-शोर से की तैयारियां की जा रही हैं।

गिरनार तीर्थक्षेत्र के इंद्रभारती बापू, महेशगिरि बापू, महेंद्रानंदगिरि बापू, महादेवगिरि बापू और किशनदास बापू सहित अनेक साधु-संतों, सांसद राजेश चुडासमा, महापौर धर्मेश पोशिया, विधायक संजय कोरडिया, जिला कलक्टर योगेश चौधरी, मनपा आयुक्त आई.आर. वाला, जिला पुलिस अधीक्षक सुबोध ओडेदरा, उप वन संरक्षक अक्षय जोशी आदि ने परिक्रमा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर मौके पर ही विचार-विमर्श किया गया। परिक्रमा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं के सेवा शिविर, अन्नक्षेत्र और लाइटिंग आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।