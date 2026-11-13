गुजरात में नूतन वर्ष के दिन सड़क हादसों में 138 फीसदी की वृद्धि, 3 दिन में 18,513 इमरजेंसी

Ahmedabad: दीपावली की रोशनी और गुजराती नववर्ष के जश्न के बीच कहीं सड़क हादसों ने खुशियों को मातम में बदला तो कहीं आपसी विवाद मारपीट और हमलों में तब्दील हो गए। पटाखों से झुलसने की घटनाएं भी सामने आईं। त्योहारों के दौरान गुजरात में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर इसका साफ असर दिखाई दिया।108 एम्बुलेंस सेवा के आंकड़ों के अनुसार, दीपावली, नववर्ष और भाई दूज के तीन दिनों में राज्य भर में 18,513 आपातकालीन मामलो में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सामान्य दिनों के मुकाबले इन तीनों दिन पर आपातकालीन मामलों की संख्या में 13 से 26 फीसदी तक वृद्धि दर्ज की गई। दीपावली के दिन 5,934, नूतन वर्ष पर 6,595 और भाई दूज पर 5,984 आपातकालीन मामले दर्ज हुए। सामान्य दिनों में प्रतिदिन औसतन 5,248 मामले सामने आते हैं।