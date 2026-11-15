अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे दौड़ाई बाइक और जीप, वीडियो वायरल

अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक दौड़ाई।
जामनगर. अमरेली जिले में धारी के पास गिर पूर्व वन विभाग के तहत आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक और जीप दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने ही वाहनों के जरिए शेर को दौड़ाकर परेशान किया। हालांकि, वन विभाग के प्रभारी अधिकारियों ने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच के आदेश दिए।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2-3 बाइक सवार और एक जीप शेर के पीछे जाते दिखाई दिए। आंबरडी सफारी पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बाइक दौड़ाकर शेर को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया।
वीडियो वायरल होने के बाद वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने दक्षिण गुजरात के वांसदा में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शेर को दौड़ाने के आरोपों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। घटना कब हुई, इसकी पुष्टि कर मामले की जांच कराई जाएगी।
इस मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जयदेव धाधल ने कहा कि कानूनी दृष्टि से आंबरडी सफारी पार्क को चिड़ियाघर (जू) के समान माना जाता है। वहां इस तरह वाहनों के पीछे वन्यजीवों को दौड़ाकर परेशान करना वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और नियमों के अनुसार यह दंडनीय अपराध बन सकता है।
दूसरी ओर, गांधीनगर स्थित वन विभाग के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपालसिंह राठौड़ ने बताया कि वीडियो पुराना है, लेकिन इसमें वन विभाग के गार्ड और ट्रैकर्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गिर पूर्व वन विभाग, धारी के प्रभारी सहायक वन संरक्षक अमित देथवाणिया ने शेर को पिंजरे की ओर ले जाने की कवायद बताया। उनके मुताबिक, शेर को परेशान किए जाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि, मामले की जांच के लिए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।
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