15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे दौड़ाई बाइक और जीप, वीडियो वायरल

जामनगर. अमरेली जिले में धारी के पास गिर पूर्व वन विभाग के तहत आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक और जीप दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने ही वाहनों के जरिए शेर को दौड़ाकर परेशान किया। हालांकि, वन विभाग के प्रभारी अधिकारियों ने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच के आदेश दिए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Updated: 15 Nov 2026, 10:50 PM IST

Motorbike and Jeep Driven in Pursuit of a Lion at Ambardi Safari Park in Amreli; Video Goes Viral

अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक दौड़ाई।

जामनगर. अमरेली जिले में धारी के पास गिर पूर्व वन विभाग के तहत आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक और जीप दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने ही वाहनों के जरिए शेर को दौड़ाकर परेशान किया। हालांकि, वन विभाग के प्रभारी अधिकारियों ने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच के आदेश दिए।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2-3 बाइक सवार और एक जीप शेर के पीछे जाते दिखाई दिए। आंबरडी सफारी पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बाइक दौड़ाकर शेर को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया।

जांच कराई जाएगी : वन मंत्री

वीडियो वायरल होने के बाद वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने दक्षिण गुजरात के वांसदा में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शेर को दौड़ाने के आरोपों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। घटना कब हुई, इसकी पुष्टि कर मामले की जांच कराई जाएगी।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन : धाधल

इस मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जयदेव धाधल ने कहा कि कानूनी दृष्टि से आंबरडी सफारी पार्क को चिड़ियाघर (जू) के समान माना जाता है। वहां इस तरह वाहनों के पीछे वन्यजीवों को दौड़ाकर परेशान करना वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और नियमों के अनुसार यह दंडनीय अपराध बन सकता है।

जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी : राठौड़

दूसरी ओर, गांधीनगर स्थित वन विभाग के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपालसिंह राठौड़ ने बताया कि वीडियो पुराना है, लेकिन इसमें वन विभाग के गार्ड और ट्रैकर्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गिर पूर्व वन विभाग, धारी के प्रभारी सहायक वन संरक्षक अमित देथवाणिया ने शेर को पिंजरे की ओर ले जाने की कवायद बताया। उनके मुताबिक, शेर को परेशान किए जाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि, मामले की जांच के लिए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.