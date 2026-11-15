अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे दौड़ाई बाइक और जीप, वीडियो वायरल

जामनगर. अमरेली जिले में धारी के पास गिर पूर्व वन विभाग के तहत आंबरडी सफारी पार्क में शेर के पीछे बाइक और जीप दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने ही वाहनों के जरिए शेर को दौड़ाकर परेशान किया। हालांकि, वन विभाग के प्रभारी अधिकारियों ने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जांच के आदेश दिए।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2-3 बाइक सवार और एक जीप शेर के पीछे जाते दिखाई दिए। आंबरडी सफारी पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बाइक दौड़ाकर शेर को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया।