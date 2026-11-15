बंधी में भाई को डूबने से बचाने गई बहन भी डूबी, पीछे से आए बहनोई की भी डूबकार मौत

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले के अनपरा क्षेत्र के वीरन वहरा टोला में रविवार को बंधी में डूबने से सगे भाई-बहन और बहनोई की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान भाई गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के लिए उसकी बहन भी पानी में उतर गई। दोनों को डूबता देख बहनोई ने भी पानी में छलांग लगा दी और तीनों की डूब कर मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं, आसपास के लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को बरामद कर लिया है।