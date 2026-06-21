21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या पश्चिम बंगाल पुलिस कार्रवाई करेगी? कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल के बाद तस्वीर शेयर कर अभिषेक बनर्जी ने पूछे सवाल

West Bengal politics: कोलकाता एयरपोर्ट झड़प के बाद TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर शेयर कर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछे हैं। पढ़े- पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 21, 2026

TMC leader Abhishek Banerjee

अभिषेक बनर्जी (Photo- IANS)

Abhishek banerjee ask questions to west bengal police: कोलकाता एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें भाजपा नेता और मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के साथ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसे कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामे के दौरान देखा गया था।

अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या पश्चिम बंगाल पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? घटनाओं का क्रम बिल्कुल साफ है। यह स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे कौन था और चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमले किस तरह सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं।'

क्या है मामला?

अभिषेक बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया 'एक्स' पर जारी तस्वीर में शुभेन्दु अधिकारी के साथ एक शख्स दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल के समय उस शख्स को देखा गया था।

इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट 'एक्स' पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने लिखा था, '19 जून दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। हथियारबंद व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे सुरक्षा और कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।'

अभिषेक बनर्जी की ओर सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने से पहले TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने भी आरोप लगाया कि 19 जून को जब वह और अभिषेक बनर्जी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो कोलकाता एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर हथियार के साथ एक 'BJP समर्थक' खड़ा था।

आमने-सामने आए थे BJP-TMC समर्थक

19 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के दिल्ली से कोलकाता लौटे थे। इस दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। टीएमसी समर्थकों का कहना था कि भाजपा समर्थक अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे में दोनो दलों के समर्थको में झड़प हुई। उस वक्त स्थिति बिगड़ते हुए देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षाबलों ने अभिषेक बनर्जी को मुख्य गेट के बजाय वैकल्पिक गेट से बाहर निकाला।

बता दें की टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी गत शुक्रवार को दिल्ली में लोकसभा सांसद ओम बिरला से मिलने के बाद दिल्ली से कोलकाता लौटे थे। इस दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर दोनों दलों के समर्थकों में बीच झड़प हुई थी।

Bolivia State Emergency: बोलीविया में आर्थिक संकट गहराया, राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज़ ने आपातकाल लगाया

ये भी पढ़ें
Bolivia latest update

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Jun 2026 03:05 pm

Hindi News / National News / क्या पश्चिम बंगाल पुलिस कार्रवाई करेगी? कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल के बाद तस्वीर शेयर कर अभिषेक बनर्जी ने पूछे सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karnataka Politics: चार विधायकों के क्रॉस वोटिंग मामले में धर्मस्थल पर विधायक दल की बैठक बुलाएगी BJP, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत

Karnataka Legislative Council Election
राष्ट्रीय

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर केजरीवाल का आरोप, बोले- ‘सरकार किसे बचा रही? करोड़ों की चोरी, फिर भी FIR नहीं

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

मेलोनी से पहले पीएम मोदी पर भी कस चुके हैं तंज, क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर करते हैं दुनिया भर के नेताओं का अपमान?

Giorgia Meloni Donald Trump
राष्ट्रीय

Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में होगा बदलाव? सोनिया गांधी से टॉप 5 नेताओं ने की मुलाकात, जानें क्या हुई बातचीत

Punjab Assembly Elections 2027
राष्ट्रीय

अबू धाबी परीक्षा केंद्र मिला था, NTA ने भारत में दिया नया परीक्षा केंद्र, सेंटर पर पहुंचा परीक्षार्थी

NEET-UG-Re-exam News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.