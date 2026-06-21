क्या पश्चिम बंगाल पुलिस कार्रवाई करेगी? कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल के बाद तस्वीर शेयर कर अभिषेक बनर्जी ने पूछे सवाल

Abhishek banerjee ask questions to west bengal police: कोलकाता एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें भाजपा नेता और मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के साथ एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसे कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामे के दौरान देखा गया था।