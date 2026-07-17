मुर्शिदाबाद में भयानक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई बच्चों से भरी स्कूल वैन, अब तक 3 की मौत की पुष्टि

ट्रेन से टकराई स्कूल बस (फोटो- Yusuf Hossain Sk एक्स पोस्ट)
Murshidabad Train Accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक वैन ट्रेन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 7 बजे मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर क्षेत्र स्थित कर्णसुबर्णा रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। इस हादसे में दो छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की। घायलों को तुरंत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है।
जानकारी के अनुसार बच्चों से भरी यह एक स्कूल वैन सुबह स्कूल जाते हुए रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी और उसी दौरान निमतिता-कटवा नामक पैसेंजर ट्रेन वहां पहुंच गई और वैन को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा रेलवे ट्रैक पर बिखर गया। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के दृश्य बेहद दर्दनाक थे और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल फैल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले एक अप लाइन ट्रेन गुजरने तक रेलवे फाटक बंद रखा गया था। उसके बाद फाटक खोल दिया गया, लेकिन दूसरी लाइन से आ रही पैसेंजर ट्रेन के पहुंचने से पहले उसे दोबारा बंद नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी लापरवाही के कारण स्कूल वैन ट्रैक पर पहुंच गई और हादसा हुआ। इस घटना के बाद रेलवे गेटमैन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और कहा है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी।
हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच में रेलवे फाटक के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित लापरवाही के आरोपों की विस्तार से पड़ताल की जाएगी। घायल छात्रों का इलाज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है और चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग