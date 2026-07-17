मुर्शिदाबाद में भयानक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई बच्चों से भरी स्कूल वैन, अब तक 3 की मौत की पुष्टि

Murshidabad Train Accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां शुक्रवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक वैन ट्रेन की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 7 बजे मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर क्षेत्र स्थित कर्णसुबर्णा रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। इस हादसे में दो छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की। घायलों को तुरंत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है।