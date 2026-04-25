केदारनाथ में सुरक्षा का कड़ा पहरा: डीएम-एसपी ने खुद संभाली कमान, 2 दिनों में 63 हजार श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

उत्‍तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। बाबा के दर्शनों के लिए देश-दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने खुद मोर्चा संभालते हुए केदारपुरी के चप्पे-चप्पे का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड का औचक निरीक्षण कर हेली सेवाओं, यात्रियों की आवाजाही और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान प्रशासन ने साफ कर दिया कि आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी।