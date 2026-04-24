बुजुर्ग के दाह संस्कार लौट रहे इकलौते बेटे और 2 दामादों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख

चकरेड़ा गांव के निवासी बुजुर्ग संत्तू लाल का निधन होने के बाद सगे-संबंधी और नाते-रिश्तेदार 23 अप्रैल को उनका दाह संस्कार करने हरिद्वार गए थे। दाह संस्कार की रस्में पूरी कर सभी लोग भारी मन से वाहन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। दोपहर के करीब सवा दो बज रहे थे। चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर नैल गांव के पास अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और पलक झपकते ही सड़क से ओझल होकर गहरी खाई में समा गया। चीख-पुकार और मलबे के बीच 8 लोगों की सांसें मौके पर ही थम गईं, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।